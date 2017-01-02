Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

Ev kadını, telefon dolandırıcısını yakalattı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, () - BURSA’da telefonda kendisini polis olarak tanıtan Fırat K., dolandırmaya çalıştığı Atiye Ü.’nün dikkati sayesinde, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, güvenlik...

Ev kadını, telefon dolandırıcısını yakalattı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, () - BURSA’da telefonda kendisini polis olarak tanıtan Fırat K., dolandırmaya çalıştığı Atiye Ü.’nün dikkati sayesinde, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Önceden hırsızlık suçundan kaydı bulunan 28 yaşındaki Fırat K., telefonla aradığı ev kadını 44 yaşındaki Atiye Ü.ye kendisini polis olarak tanıttı. FETÖ ve PKK örgütlerine isminin karıştığını ve evde bulunan para ile altınları kendisine vermesi gerektiğini, emniyette karşılaştırma yapacaklarını daha sonra geri vereceklerini söyledi. Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan Atiye Ü., inanmış gibi yaptı. 
DOLANDIRICIYI SUÇÜSTÜ YAKALATTI
Fırat K. Atiye Ü.'ye, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde bulunan Göz Vakfı’nın önüne para ve altınları getirmesini söyledi. "Yanına geldiğimde 'Bulut' diyeceğim. Sen de parayı bana teslim edeceksin" dedi. Durumu polise bildiren Atilye Ü., öğle saatlerinde elindeki poşette gazete kağıdı ve boş altın kutusu ile belirtilen yere gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, buluşma yerinde önceden önlem aldı. Bu sırada Atiye Ü.’nün yanına gelen Fırat K., tam çantayı alacağı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Fırat K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55