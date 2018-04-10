escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Ev arkadaşını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

ANTALYA’da, birlikte yaşadığı ev arkadaşı Metin Özcan’ı öldüren Bahadır Coşkun hakim karşısına çıktı. Muratpaşa ilçesinde, geçen 12 Şubat'ta Bahadır Coşkun, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ev arkadaşı...

Ev arkadaşını öldüren sanık hakim karşısına çıktı
ANTALYA’da, birlikte yaşadığı ev arkadaşı Metin Özcan’ı öldüren Bahadır Coşkun hakim karşısına çıktı.
Muratpaşa ilçesinde, geçen 12 Şubat'ta Bahadır Coşkun, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ev arkadaşı Metin Özcan’ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Bahadır Coşkun, bugün hakim karşısına çıktı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Bahadır Coşkun ve avukatı katıldı. Sanık Coşkun savunmasında, olay günü ev arkadaşı Özcan’la önce evde, daha sonra bir mekanda alkol aldıklarını anlattı. Özcan’a borcu olduğunu, alkol aldıkları sırada Özcan’ın kendisinden parasını istediğini ifade eden Coşkun, "Ben de yanımda o kadar para olmadığını ve pazartesi günü verebileceğimi söyledim. Sonra küfür etmeye başladı. Masa ve bardakları yüzüme fırlattı. Ben de bunun üzerine mekandan ayrıldım" dedi.
Kavgadan sonra eve giderek eşyalarını topladığını sözlerine ekleyen Bahadır Coşkun, dışarıda Özcan’la karşılaştığını ve kendisine küfür etmeye devam ettiğini öne sürdü. Özcan’ın kendisini darp ettiğini iddia eden Coşkun, ev arkadaşının iri yarı olduğunu, kendisini korumak için bıçakla yaraladığını savundu. Coşkun, Özcan’ı öldürme niyeti olmadığını, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314