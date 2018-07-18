Ev arkadaşını öldüren kişi tutuklandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ev arkadaşı Mürüt Demir'i (41), tabanca ile başından vurarak öldüren Savaş Yıldız (42), nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yıldız, arkadaşının istediği silahı ona verirken tabancanın kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

Önceki gece Burhaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Savaş Yıldız, ev arkadaşı Mürüt Demir ile bir restoranda alkol aldıktan sonra evlerine yürüyerek gitmek üzere yola çıktılar. Savaş Yıldız, iddiaya göre tartıştığı arkadaşı Mürüt Demir'in başına bir el ateş ederek kaçtı. Demir, kaldırıldığı hastanede öldü. Tabancayı bir ağacın altına gömerek eve gidip saklanan Yıldız, polisin çalışması sonucu yakalandı. Ağacın altında bulunan tabancaya da el konuldu.

'SİLAH KAZAYLA ATEŞ ALDI'

Emniyette ifade vermeyen Yıldız, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yıldız, mahkemedeki ifadesinde, olayın kaza sonucu meydana geldiğini ileri sürdü. Yıldız, "Mürüt Demir, yaya olarak eve doğru giderken benden silahı istedi. Silahı ona vermeye çalıştığım sırada tabanca ateş aldı" dedi. Yıldız, ayrıca arkadaşı Mürüt Demir ile para biriktirip ABD'ye gitme hayali kurduklarını da söyledi. Yıldız, mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.



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