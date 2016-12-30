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Ev almak için dolandırıcılık yapıyormuş

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da kendini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki Osman T. yakalandıktan sonra suçlarını itiraf etti. Osman T. ev sahibi olmak hayaliyle dolandırıcılık...

Ev almak için dolandırıcılık yapıyormuş

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da kendini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki Osman T. yakalandıktan sonra suçlarını itiraf etti. Osman T. ev sahibi olmak hayaliyle dolandırıcılık yaptığını öne sürdü. 
Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde oturan Osman T., telefonla aradığı 62 yaşındaki M.U.'ya kendini polis olarak tanıtarak, 'paralarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor. İncelememiz için bu paraları bize vermeniz gerekiyor. Daha sonra size iade edeceğiz" dedi. Dolandırıcıya inanan kadın yanında bulunan bin 400 lira ve 18 gram ziynet eşyasını evine gelen Osman T.'ye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.U. polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğünü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliğini belirlediği Osman T.'yi, Merkez Nilüfer İlçesi'nde bir başka kişiyi dolandırmak isterken suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen Osman T. suçlamaları kabul etti. Bu yöntemle bir çok kişiden yaklaşık 50 bin lira dolandırdığını söyleyen Osman T., "Amacım ev almaktı, ama olmadı. Yakalandım" dedi.
Polis Osman T.'yi işlemlerinin ardından adliyeye çıkartacak.

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