'Eto'o'yu takip ederken FETÖ'den tutuklandım'

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Zaman Gazetesi çalışanı Özkan Mayda, örgüt üyesi değil, spor muhabirliği yapan bir gazeteci olduğunu, Eto'o'yu takip ederken FETÖ'den tutuklandığını belirtti. Duruşmada, Özkan Mayda ile Bizim Antalya adlı internet sitesinin sahibi Olgun Matur tahliye edildi.

FETÖ'nün Antalya'daki medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında silahlı örgüt üyeliğinden 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında Aktif Eğitim Sen Şube Başkanı Erdoğan Polat ile Zaman Gazetesi çalışanlarının da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında 8'i tutuklu 14 sanık hazır bulundu. 2 sanık ise vareste tutulduğu için duruşmaya katılmadı.

ByLock kullandığı iddia edilen sanıklardan Erdoğan Polat, kendisinin böyle bir programı indirmediğini ve kullanmadığını ileri sürdü. Suçlamaları reddeden Polat, sendikanın internet aboneliği olmadığı için işlemleri cep telefonu hattından gerçekleştirdiğini söyledi. Bu süreçte cep telefonunu modem gibi kullandığını anlatan Polat, sendikanın ofisine gelenlerin de zaman zaman buradan internete bağlandığını söyledi.

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin Bölge Temsilcisi Tuncer Çetinkaya da dijital verilerin sonradan eklenip çıkarılabileceğini belirterek, ByLock kullandığına ilişkin tespit tutanağını kabul etmediğini söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu belirten Çetinkaya, 5 Şubat 2015 tarihinde ByLock'u indirdiğine ilişkin tespiti de kabul etmedi. Kendisinde daha önce ByLock tespiti yapılmadığını, tensiple birlikte tahliyesine karar verilince birdenbire 'ByLock çıktı' denilerek tekrar tutuklandığını aktaran Çetinkaya, bunun tutuklama maksatlı bir kumpas olduğunu ileri sürdü. Çetinkaya, sağlık sorunları olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan sanıklardan Bizim Antalya sitesinin sahibi Olgun Matur da kendisinin silahlı terör örgütü üyesi değil, elinde kaleminden başka bir şey olmayan bir gazeteci olduğunu savundu. Tahliye edildikten sonra ByLock tespit edildiği gerekçesiyle yeniden tutuklanan CHP'li Meclis Üyesi Sıtkı Soydal da ByLock kullanmadığını söyledi. Buna ilişkin hazırlanan tespit tutanağını da kabul etmediğini belirten Soydal, “Benim hakkımda CHP'nin Antalya imamı gibi yazılar yazıldı. Ben örgüt üyesi değil, sadece CHP'nin üyesiyim. Vatan haini değil vatanseverim. Bana karşı siyasi bir linç uygulanmaktadır" dedi.

'ETO'O'YU TAKİP EDERKEN FETÖ'DEN TUTUKLANDIM'

Tutuklu sanıklardan Özkan Mayda da örgüt üyesi değil, spor muhabirliği yapan bir gazeteci olduğunu söyledi. Kendisinin spor muhabiri olarak Eto'o'yu takip ederken FETÖ'den tutuklandığını belirten Özkan Mayda, ByLock tespit edilen hattını da kendisinin hiç kullanmadan bir arkadaşına verdiğini söyledi. Bu kişinin davanın ilk duruşmasında tanıklık yaptıktan sonra tutuklandığını anlatan Mayda, beraat etmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme telefon hattı bir başkası tarafından kullanıldığı tespit edilen Özkan Mayda ile ByLock tespit edilemeyen Olgun Matur'un tahliyesine karar verip duruşmayı edteledi.

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