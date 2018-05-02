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Etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin silah ve mühimmatları ele geçirildi

SİİRT'te önceki gün, PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın (28) etkisiz hale getirildiği, 'Malik' kod adlı Osman Özonal'ın da sağ yakalandığı operasyonda, 2 teröriste ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi. Siirt'te güvenlik...

Etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin silah ve mühimmatları ele geçirildi
SİİRT'te önceki gün, PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı'nın (28) etkisiz hale getirildiği, 'Malik' kod adlı Osman Özonal'ın da sağ yakalandığı operasyonda, 2 teröriste ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi.
Siirt'te güvenlik güçleri tarafından önceki gün düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirildi, kırmızı bültenle aranan 'Malik' kod adlı Osman Özonal da sağ yakalandı. Operasyonda, 2 teröriste ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nca başlatılan ‘Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-20 Operasyonu’ kapsamında Eruh Payamlı köyü kırsalında tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu teröristler, ATAK taarruz helikopterleriyle yoğun ateş altına alınarak, 'Gri' listede arama kaydı bulunan 1 terörist ölü, hakkında ‘kırmızı bülten’le arama kaydı bulunan 1 terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla birlikte; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait çok sayıda şarjör, çok miktarda fişek, el bombaları, mayın ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, el dürbünleri, sırt çantaları, insansız hava araçlarından gizlenmek için kullanılan şemsiyeler ile çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede icra edilen operasyonlar azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir."

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