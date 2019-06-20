Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Etek giydirip, çektikleri görüntü ile şantaj yapan 2 kişi yakalandı

SAMSUN’da iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili aleyhinde ifade verdiği iddiasıyla B.B.’ye etek giydirip, görüntülerini çekerek 5 bin TL isteyen 2 şüpheli yakalandı. Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana...

Etek giydirip, çektikleri görüntü ile şantaj yapan 2 kişi yakalandı
SAMSUN’da iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili aleyhinde ifade verdiği iddiasıyla B.B.’ye etek giydirip, görüntülerini çekerek 5 bin TL isteyen 2 şüpheli yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce iş yeri kurşunlama olayı ile ilgili hakkında yasal işlem başlatılan T.B.Ç. ve S.K., aleyhlerinde ifade verdiği öne sürülen B.B.’yi takibe aldı. Şüpheliler, iddiaya göre B.B.'yi iş çıkışı bir eve götürerek etek giydirdi. Bu anları kamera ile kayda alan şüpheliler, B.B.’den 5 bin TL istedi. B.B., olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan T.B.Ç. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kişisel verilerin kaydedilmesi, şantaj, tehdit ve hakaret’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328