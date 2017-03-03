Eşyaların arasından kaçak sigara çıktı

SAMSUN'da ev eşyası yüklü kamyonda eşyaların arasına gizlenmiş halde 22 bin 740 paket gümrük kaçağı sigarayla ele geçirildi. Olayda iki kardeş gözaltına alındı.

Olay dün Tekkeköy İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 52 EU 501 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyonda bulunan Ahmet C. (30) ile ağabeyi Mehmet C. (44) indirilip üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarında suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Polis ev eşyası yüklü kamyonda arama yaptığı sırada eşyaların arasına gizlenmiş 22 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirip kardeşleri gözaltına aldı. Ele geçen sigara ve kamyona el konduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki kardeş bugün 'sigara kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI