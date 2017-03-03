Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Eşyaların arasından kaçak sigara çıktı

SAMSUN'da ev eşyası yüklü kamyonda eşyaların arasına gizlenmiş halde 22 bin 740 paket gümrük kaçağı sigarayla ele geçirildi. Olayda iki kardeş gözaltına alındı. Olay dün Tekkeköy İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uygulama...

Eşyaların arasından kaçak sigara çıktı
SAMSUN'da ev eşyası yüklü kamyonda eşyaların arasına gizlenmiş halde 22 bin 740 paket gümrük kaçağı sigarayla ele geçirildi. Olayda iki kardeş gözaltına alındı.
Olay dün Tekkeköy İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 52 EU 501 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyonda bulunan Ahmet C. (30) ile ağabeyi Mehmet C. (44) indirilip üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarında suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Polis ev eşyası yüklü kamyonda arama yaptığı sırada eşyaların arasına gizlenmiş 22 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirip kardeşleri gözaltına aldı. Ele geçen sigara ve kamyona el konduğu bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki kardeş bugün 'sigara kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.