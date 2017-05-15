Estetik mağduru hemşire iyileşiyor (2)

TABURCU OLMAK İSTİYOR

Kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları birden şişince gündeme gelen ve 33 gündür tedavisi süren Merve Keleş, artık taburcu olmak istediğini söyledi. Hasta yatağında konuşan Merve Keleş şöyle dedi:

"Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bunun için mutluyum. Tedavilerim devam ediyor, biyopsi alındı. 33 gündür hala yatıyorum. İyiye gitmesi beni umutlandırıyor. Hala pipetle içiyorum suyu, bardakla içemiyorum. Yemek yerken dikkatli olmalıyım. Bu tür işlemler hastane ortamında, güvenilir bilindik doktorlar tarafından yapılmalı. Arkadaşımız yaptırdı diye böyle bir operasyon yaptırmasın kimse."



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