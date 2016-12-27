Esrarla yakalanan cezaevi karakol komutanı tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde polisin yol kontrolleri sırasında durdurup arama yaptığı araçta, 20 kilo 815 gram esrar ele geçirildi. Aracın sürücüsü Midyat M Tipi Cezaevi Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş N.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki gün Midyat Yolu üzerindeki güvenlik noktasında uygulama yaptı. Yoldan geçen bir aracı durduran polis, araç içindeki 3 kişiden birinin, "Ben karakol komutanıyım" demesine rağmen araçta yaptığı aramada, 2 valiz içerisinde, 20 paketten oluşan toplam 20 kilo 815 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Midyat M Tipi Cezaevi Karakol Komutanı Astsubay Başsavcuş N.Ş. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişiden 2'si serbest bırakılırken, Astsubay Başçavuş N.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konuya ilişkin Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretine Yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Yol uygulaması kontrolleri sırasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 2 ayrı valiz içerisinde 20 paket halinde toplamda 20 kilo 815 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınarak haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş, 2 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. 25.12.2016 günü 1 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Sağlıklı bir gelecek ve devletimizin menfaati için her türlü kaçakçılık olaylarını engelleme konusundaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.