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Esrar stepnenin içerisinden çıktı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, stepne içine gizlenmiş 7,5 kilom esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri,...
GÜVENLİK 23.10.2019, 16:42
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, stepne içine gizlenmiş 7,5 kilom esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, M.U. ve Z.K.’nin İstanbul’dan aldıkları uyuşturucuyu, Düzce üzerinden diğer illere götüreceğini tespit etti. Polis takibe aldığı otomobili, TEM yolunda durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada stepne içerisine saklanmış 7 paket halinde 7,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Polis, M.U. ve Z.K.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
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