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'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş
ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasındaki poşette, salçanın içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. serbest bırakıldı. Manavgat...
GÜVENLİK 06.11.2019, 23:02
ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasındaki poşette, salçanın içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. serbest bırakıldı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında D-400 karayolu Sanayi kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünden inen, hareket ve tavırları nedeniyle durumundan şüphelenilen C.T. isimli kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelinin eşyalarında yapılan aramada poşetin içerisindeki salçanın arasına paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında D-400 karayolu Sanayi kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünden inen, hareket ve tavırları nedeniyle durumundan şüphelenilen C.T. isimli kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelinin eşyalarında yapılan aramada poşetin içerisindeki salçanın arasına paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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