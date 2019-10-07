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Espiye Jandarma Komutanı, FETÖ’den gözaltında
GİRESUN’un Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., hakkında...
GÜVENLİK 07.10.2019, 17:13
GİRESUN’un Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., hakkında gözaltı kararı verildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yüzbaşı Ö.A.’nın sorgusu sürüyor.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., hakkında gözaltı kararı verildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yüzbaşı Ö.A.’nın sorgusu sürüyor.
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