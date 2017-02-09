Esnaf, hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde bir iş hanına hırsızlık yapmak amacıyla girdiği öne sürülen 17 yaşındaki H.G., esnaf tarafından fark edilerek yakalandı ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek polise teslim edildi.

Olay, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerinde bulunan Gümülcineli İş Hanı'nda meydana geldi. İş hanının üst katlarına çıkan ve işyerlerinin kapılarını zorladığını gören binanın kalorifer ateşleyicisi, H.G.'yi yakalamak istedi. H.G., kendisini yakalamak isteyen görevliye bıçak çekti. Bağrışmalar üzerine iş hanı esnafı H.G.'yi bıçağı elinden alarak yakaladı. Esnaf yakaladığı hırsızlık şüphelisi binanın önüne çıkardı. Bu sırada çıkan kargaşada iş hanı giriş kapısının camı kırıldı. Kaldırıma yüzüstü yatırılan H.G., daha sonra yakında bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, polise teslim edildi. Olay anı ise çevredeki bir kiyi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Daha öncede 'hırsızlık' suçundan sabıkası olduğu bildirilen H.G., Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanması ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI