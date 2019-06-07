Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü

BURSA'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından...

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü
BURSA'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" yanıtını verdi.
Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan A. (37), internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi. 
MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulnasla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" cevabını verdi.
Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328