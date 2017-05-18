'Eskort sitesi' mağduru kadınların yürek burkan ifadeleri

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, () - SON yıllarda Türkiye'nin internet ortamındaki en yaygın fuhuş şebekesinin ortaya çıkarılmasından sonra, bu tuzağa düşen 600'ü aşkın kadının ifadelerinde de ilginç detaylar ortaya çıktı. Adana ve Samsun merkezli 13 ilde gerçekleştirilen 'eskortluk sitesi' operasyonunda sitelere ilan verip fuhuş yapan bu kadınların 'batağa düşme' hikayeleri yürek burktu. Bazı kadınlar eşleri tarafından aldatıldığı için intikam amacıyla, bazıları da eşleri terk ettiği için fuhuş yaptığını söylerken bazıları ise önce uyuşturucya alıştırılıp sonra da uyuşturucu maddeler almak için bu işe girdiğini anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 12 Mayıs'ta Adana ve Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Muğla, İzmir, Mersin ve Hatay'da fuhuş şebekelerine yönelik eş zamanlı baskın yaptı. Çetenin eskort sitesinde yer almak isteyen kadınlara süresine göre 'haftalık, aylık abonelik' açtığı, ayrıca eskort sitesinin üst kısımlarında yer almak isteyenlere de 'gold üyelik' verdiği belirlendi. Gözaltına alınan ve hem mağdur hem şüpheli görülenler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Adana ayağında eskort sitesi kuran yönetici Özgür A., kardeşi Özkan A., eşi Kader A., baldızı Gönül Ö., üvey annesi Meryem A., Özkan A.'nın eşi Tuğba A. ve kayınpederi Mustafa H.'nin de bulunduğu 12 kişi, fuhuş çetesi kurduğu, çeteye üye olduğu, fuhuşa yer temin ettiği ve siteye teknik destek verdiği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Özgür A., Özkan A., Mustafa H., Doğukan Ali B., Bilal K., Ayfer Y., Ayhan A. ve Alper T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ALDATILINCA İNTİKAM İÇİN FUHUŞ YAPTIK'

Milyonlarca liralık hesap hareketliliği olan şüphelilerin kurduğu eskort sitesine de 640 kadının üye olup fuhuş yaptığı belirlendi. Adana'da sitelere ilan verip fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kadınların savunmaları da ortaya çıktı. Polis sorgusunda yaşadıklarını anlatan kadınların söyledikleri tüyleri ürpertti. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan 18 kadından bazıları, eşleri kendilerini terk ettiği için bazıları da aldatıldığı için intikam amacıyla fuhuş yaptığını belirtti.

GENÇ VE GÜZEL KADIN FOTOĞRAFLARI KOYMUŞLAR

Kimi kadınlar anne ve babası ayrıldığı için aile hayatı bozulunca fuhuşa başladığını anlatırken, bazıları ise arkadaş ortamında tanıştığı kişiler aracılığıyla uyuşturucu madde kullanmaya başlayıp para temini amacıyla fuhuş batağına sürüklendiğini söyledi.

Kimi kadınlar yaşamlarını sürdürmek için fuhuşa başladığını dile getirirken bazıları ise polis sorgusunda, "Fuhuş yaparken yaşlı ve çirkin olmamız nedeniyle müşteri bulamayınca eskort sitelerine ilan verdik. Bu ilanlara kendi fotoğraflarımız yerine genç ve güzel kadınların resimlerini koyarak müşteri bulup fuhuş yaptık" dedi.

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