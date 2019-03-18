Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu'ndan Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40 indirim sözü
Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40...
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaral
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü,...
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...

Eskişehir’de sahte deterjan operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de jandarma, tanınmış markaların adıyla sosyal medya hesapları üzerinden ve semt pazarlarında sahte deterjan sattığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı, 1200 kilo sahte toz deterjanı ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı...

Eskişehir’de sahte deterjan operasyonu: 5 gözaltı
ESKİŞEHİR'de jandarma, tanınmış markaların adıyla sosyal medya hesapları üzerinden ve semt pazarlarında sahte deterjan sattığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı, 1200 kilo sahte toz deterjanı ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve semt pazarlarında sahte deterjan satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilere yönelik Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe merkezlerinden düzenlenen operasyonlarda tanınmış markalar adıyla deterjan satışı yapan G.Ş., M.Ç., M.Y., V.Y. ve R.S. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1200 kilo sahte olduğu değerlendirilen toz deterjan ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328