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Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 4'ü subay 9 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR’de haklarında farklı illerden yakalama kararı bulunan 4’ü muvazzaf subay, 9 şüpheli saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi...

Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 4'ü subay 9 kişi yakalandı
ESKİŞEHİR’de haklarında farklı illerden yakalama kararı bulunan 4’ü muvazzaf subay, 9 şüpheli saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri haklarında İstanbul, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 4'ü muvazzaf subay, 9 şüphelinin saklandığı evleri tespit etti. Mahkeme kararıyla evlere baskın yapan polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından soruşturmaların devam ettiği İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildi.

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