Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 4'ü subay 9 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR’de haklarında farklı illerden yakalama kararı bulunan 4’ü muvazzaf subay, 9 şüpheli saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri haklarında İstanbul, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 4'ü muvazzaf subay, 9 şüphelinin saklandığı evleri tespit etti. Mahkeme kararıyla evlere baskın yapan polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından soruşturmaların devam ettiği İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildi.