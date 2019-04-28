Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 4'ü subay 9 kişi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri haklarında İstanbul, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 4'ü muvazzaf subay, 9 şüphelinin saklandığı evleri tespit etti. Mahkeme kararıyla evlere baskın yapan polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından soruşturmaların devam ettiği İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri haklarında İstanbul, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 4'ü muvazzaf subay, 9 şüphelinin saklandığı evleri tespit etti. Mahkeme kararıyla evlere baskın yapan polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından soruşturmaların devam ettiği İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildi.