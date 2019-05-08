Eskişehir’de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte üye oldukları ve gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen H.Y., M.Y. ve E.M. hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adresleri tespit edilen şüpheliler, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Manisa’da düzenlenen eş zamanla operasyonla yakalandı. Eskişehir’e getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, M.Y. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI