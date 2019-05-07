Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

Eskişehir’de FETÖ operasyonuna 14 gözaltı

ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.  Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

Eskişehir’de FETÖ operasyonuna 14 gözaltı
ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Hava Kuvveti yapılanmasında yer aldığı belirlenen 7'si muvazzaf, 5'i ihraç, 1'i emekli, toplam 13 astsubay ile 1 öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde arama yapıldı. 
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328