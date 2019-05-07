Eskişehir’de FETÖ operasyonuna 14 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Hava Kuvveti yapılanmasında yer aldığı belirlenen 7'si muvazzaf, 5'i ihraç, 1'i emekli, toplam 13 astsubay ile 1 öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde arama yapıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.