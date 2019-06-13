Eskişehir’de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.24'te Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi hafif şekilde hissedenler sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.24'te Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi hafif şekilde hissedenler sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.