Eskişehir’de 9 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi

ESKİŞEHİR’de kent merkezi ve 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 9 bin 850 uyuşturucu hap ile 351,81 gram esrar ele geçirildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilere yönelik drone destekli 60 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çatı arasına gizlenmiş 9 bin 850 ecstasy hap, 351,81 gram esrar, şüphelilerin evde ürettiği 45 kök Hint keneviri bitkisi, 7 sentetik hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Z.K. ile A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.