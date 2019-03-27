Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

Eskişehir’de 6 eski polise FETÖ’den 6 yıl 3’er ay hapis

ESKİŞEHİR’de haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan meslekten ihraç edilmiş 10 polis memurundan 6’sına mahkemece 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Eskişehir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü...

Eskişehir’de 6 eski polise FETÖ’den 6 yıl 3’er ay hapis
ESKİŞEHİR’de haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan meslekten ihraç edilmiş 10 polis memurundan 6’sına mahkemece 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Eskişehir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü emniyet yapılanması soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 10 eski polis sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, KHK ile görevlerinden ihraç edilen eski polis memurları ile avukatları katıldı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
4. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan sanıklar Mehmet Suat Bereket, Metin Bülbül, Mustafa Öztürk, Sinan Dinar, Yunus Yılmaz ve Yüksel Alp’i 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar ise mahkeme tarafından beraat ettirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328