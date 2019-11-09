Eskişehir’de 155 kilo izinsiz üretilen bal ele geçirildi

ESKİŞEHİR’in Beylikova ilçesinde, polis tarafından takibe alındıktan sonra durdurulan kamyonette, izinsiz üretilerek satıldığı tespit edilen 600 kilo glikoz şurubu, 130 kilo süzme bal ve 25 kilo petek bal ele geçirildi.Beylikova İlçe Emniyet Müdürlüğü, izinsiz ve onaysız üretilen balların piyasada satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Balların taşındığı kamyonet belirlenerek, takibe alındı.Ancak sürücü takibi fark ederek kaçmak istedi. Yaklaşık 10 kilometre yaşanan kovalamaca sonu durdurulan kamyonette 600 kilogram glikoz şurubu, 130 kilogram süzme bal ve 25 kilogram petek bal ele geçirildi. Ürünlerin üzerinde yazan şirket adının, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda kaydı olmadığı belirlendi. Balların taşındığı kamyonetteki Ş.C. ve F.C. hakkında soruşturma başlatıldı.