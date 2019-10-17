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Eskişehir Valiliği'nden, protesto eylemlerine yasak
ESKİŞEHİR Valiliği, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik protesto amaçlı eylemlerin 15 gün süresiyle yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütlerine...
GÜVENLİK 17.10.2019, 16:30
ESKİŞEHİR Valiliği, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik protesto amaçlı eylemlerin 15 gün süresiyle yasaklandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı operasyonunun sürdüğü hatırlatılarak, protesto amaçlı eylemlerin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye’de PKK/KCK, PYD/YPG unsurlarının bertaraf edilmesi amacıyla Fırat'ın Doğusu olarak tabir edilen bölgede başlatılan ve Barış Pınarı Harekatı olarak adlandırılan askeri operasyonları protesto etmek amacıyla, ilimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, konser, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza toplama, çadır kurma, bildiri dağıtma, sticker yapıştırma, balon uçurma, protesto ve benzeri eylem ve etkinlikler Eskişehir İl sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 10 Ekim 2019 tarihi itibari ile on beş (15) gün süreyle Valilik Makamının 10 Ekim 2019 tarihli ve 1759 sayılı Olur’u ile yasaklanmıştır” denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı operasyonunun sürdüğü hatırlatılarak, protesto amaçlı eylemlerin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye’de PKK/KCK, PYD/YPG unsurlarının bertaraf edilmesi amacıyla Fırat'ın Doğusu olarak tabir edilen bölgede başlatılan ve Barış Pınarı Harekatı olarak adlandırılan askeri operasyonları protesto etmek amacıyla, ilimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, konser, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza toplama, çadır kurma, bildiri dağıtma, sticker yapıştırma, balon uçurma, protesto ve benzeri eylem ve etkinlikler Eskişehir İl sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 10 Ekim 2019 tarihi itibari ile on beş (15) gün süreyle Valilik Makamının 10 Ekim 2019 tarihli ve 1759 sayılı Olur’u ile yasaklanmıştır” denildi.
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