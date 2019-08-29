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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede
ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu...
GÜVENLİK 29.08.2019, 09:30
ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezinin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da 18 adrese özel harekat ekibi ve drone destekli operasyon düzenledi. Yaklaşık 160 polisin katıldığı operasyonda 14 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 37 sentetik hap, 1,85 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, 30 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan aralarında kadınların da bulunduğu 14 şüpheli, elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Yakın zamanda ameliyat olduğu öne sürülen 1 şüpheli ise tekerlekli sandalyede adliyeye götürüldü.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezinin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da 18 adrese özel harekat ekibi ve drone destekli operasyon düzenledi. Yaklaşık 160 polisin katıldığı operasyonda 14 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 37 sentetik hap, 1,85 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, 30 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan aralarında kadınların da bulunduğu 14 şüpheli, elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Yakın zamanda ameliyat olduğu öne sürülen 1 şüpheli ise tekerlekli sandalyede adliyeye götürüldü.
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