Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 14 öğretmen gözaltında

ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde yapılan operasyonda FETÖ okullarında görev yapmış olan 14 öğretmen gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen eğitim kurumalarında görev yapmış olan öğretmenlere yönelik bu sabah Eskişehir, Ankara, İstanbul, Manisa, Samsun, Aydın, Kars ve Zonguldak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında FETÖ'nün askeri okullara öğrenci yetiştiren abisi olduğu öne sürülen bir kişinin de bulunduğu 14 öğretmen yakalandı.

Gözaltına alınan ve ByLock adlı programı kullandıkları bildirilen şüphelilerin sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne götürüldüğü, olayla ilgili 9 kişinin de arandığı belirtildi.

