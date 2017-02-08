Eskişehir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 29 havacı asker ile 5 jandarma gözaltında

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik olarak Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 37 askerden 29'u yakalandı. Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik FETÖ/PDY operasyonunda da 5 asker gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 37 askere yönelik Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 teğmen, 20 astsubay ile 1 uzman çavuş yakalandı. Gözaltına alınan 29 askerin evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü propagandası içeren kitap, yayın ve dijital verilerin ele geçirildi, evlerinde bulunmayan 8 askerin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

JANDARMAYA DA OPERASYON

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah ayrıca Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda 1 yarbay, 1 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 uzman çavuşu gözaltına aldı, 2 kişinin ise arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 29 havacı asker ile 5 jandarmanın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek sorgulamalarının yapılacağı öğrenildi.

