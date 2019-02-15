Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, Bilecik, Erzincan ve Yozgat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen 'Bal tuzağı 4' adlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, Bilecik, Erzincan ve Yozgat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen 'Bal tuzağı 4' adlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.