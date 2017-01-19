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Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli, Erzurum ve Çorum illerinde düzenlenen Fethullah Gülen Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12'si Emniyet mensubu, 4'ü kamu görevlisi...

Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
ESKİŞEHİR merkezli, Erzurum ve Çorum illerinde düzenlenen Fethullah Gülen Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12'si Emniyet mensubu, 4'ü kamu görevlisi 16 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Erzurum ve Çorum illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürü ile üçüncü sınıf emniyet müdürü, 2 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 6 komiser, 1 polis memuru ile 4 kamu görevlisini yakaladı. Gözaltına alınan 16 şüpheli sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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