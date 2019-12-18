Eskişehir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ‘askeri okullara ve polis kolejine hazırlık’ grupları içerisinde yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ‘askeri okullara ve polis kolejine hazırlık’ grupları içerisinde yer aldığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılık talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir’in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 21 şüpheliyi düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı. Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirileceği belirtildi. Operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.