Eskişehir'deki minibüs kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

ESKİŞEHİR'de dün minibüsün önünde giden TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 41 yaşındaki Serpil Sarıçam'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi ile ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.Kaza dün akşam saatlerinde Çevreyolu 71 Evler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Yüksel yönetimindeki 06 LK 424 plakalı minibüs, önünde giden aynı soyadı taşıdıkları ancak aralarında akrabalık bağı bulunmayan Bircan Yüksel yönetimindeki 34 VK 3216 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü 47 yaşındaki Murat Yüksel ile aynı araçta bulunan 65 yaşındaki Kadriye Duğan öldü.Minibüste bulunan yaralılar 41 yaşlarındaki Serpil Sarıçam, Ali Duran, Seher Yüksel, 39 yaşındaki Asuman Ayan, 20 yaşındaki Volkan Kaleli, 13 yaşındaki Yiğit Ayan ve 7 yaşındaki Mert Yüksel kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serpil Sarıçam tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. 3 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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