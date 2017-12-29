Eskişehir'de yılbaşı gecesi bin polis görev yapacak

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürü Engin Dinç, yılbaşı gecesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Toplamda bin personelle yılbaşı gecesi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla Eskişehir Polisevi'nde basın toplantısı düzenledi. Kentte yılbaşı ile ilgili gereken tedbirlerin alındığını belirten Engin Dinç şunları söyledi:

"Yılbaşında vatandaşlarımızın huzurlu bir gün geçirmesi ve yeni yıla kazasız belasız girmesi noktasında asayiş timlerimiz başta olmak üzere trafik ve diğer tüm birimlerimiz gerekli tedbirleri en geniş şekilde alacağız. Bununla ilgili Sayın Valimizin talimatlarıyla gerekli düzenlemeleri yaptık. Mahkemelerimizden gerekli kararları aldık. Hiçbir zafiyete ortam oluşturmadan Eskişehir genelinde güvenlik tedbirlerini çok sıkı bir şekilde uygulayacağız. Vatandaşlarımızın da bu noktada yardımını bekliyoruz. Şüphelendikleri herhangi bir şahıs veya bir durum olduğu zaman anında 155'e veya en yakın polis ekibine bilgi versinler. Toplamda bin personelle yılbaşı gecesi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz."

'UYUŞTURUCU TERÖR KADAR ÖNEMLİ'

Hükümetin, uyuşturucu ile mücadeleye çok büyük önem verdiğini belirten Emniyet Müdürü Dinç, uyuşturucunun terör kadar önemli bir konu olduğunu söyledi. Uyuşturucu ile mücadelede ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını ifade eden Dinç, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak kalması konusunda da çalışmalarımız var. Yaptığımız ilklerden olan bazı projelerimiz var. Suçlu çocuklar suç işlesin diye beklemiyoruz. Bunların suça itilmesi ya da kurtarılması noktasında da çalışmalarımız var. Hükümetimiz de uyuşturucu konusuna çok büyük önem veriyor. Uyuşturucunun terör kadar önemli bir konu olduğu üzerinde duruluyor. Çünkü bunlar çocuklarımızı hedef alıyor. Bizim en kıymet verdiğimiz, en değerli varlıklarımızı ele alıyorlar. Bu noktada biz de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz."

'LADY' UYUŞTURUCUYU BULDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin brifingi sırasında toplantının yapıldığı salona getirilen narkotik köpeği 'Lady', dolap ve dizüstü bilgisayar çantasına polisler tarafından tatbikat amaçlı konulan uyuşturucu maddeleri buldu.



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