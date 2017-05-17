Eskişehir'de uyuşturucudan iki kadına gözaltı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de polisin bir evde yaptığı aramada 274 gram bonzai ele geçirildi, iki kadın şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, Güler K.(54) ile Ayfer S.'nin (39) evlerinde arama yaptı. Aramada, küçük poşetlere konulmuş satışa hazır halde 274 gram sentetik uyuşturucu bonzai ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kadın . yapılan sorgulamalarının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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