Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Uyuşturucu İle Mücadele şubeleri ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 140 gram esrar ile 50 ecstasy hap ele geçirildi.

Eskişehir- Ankara karayolunda uygulama yapan ekipler, durdurdukları bir araçta 'Lady' adlı eğitilmiş narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada araç içerisinden 3 kilo 140 gram esrar bulundu. Otomobildeki S.A. ve S.C. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri de yaptıkları çalışmada T.T. adlı kişiyi 50 ecstasy hapla yakaladı.

Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan S.A., S.C. ve T.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



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