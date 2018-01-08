Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar, 50 gram skunk ile 783 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu getiren A.C.Ö., A.A. ve H.U.'nun içinde bulunduğu iki otomobili kent girişinde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramalarda 5 kilo esrar, 50 gram skunk ile 783 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, otomobillerde bulunan A.C.Ö., A.A. ve H.U.'yı gözaltına aldı.



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