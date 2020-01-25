Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

ESKİŞEHİR’de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 ecstasy hap, 13,16 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1160 lira ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen evlere baskın yapan polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 2 ecstasy hap, 13,16 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1160 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7'si hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.