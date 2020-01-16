Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama
ESKİŞEHİR’de telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ESKİŞEHİR’de telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir’de oturan S.Ö.’yü (74) telefonla arayıp, 'polis' ve 'savcı' olduğunu söyleyerek Hamamyolu Caddesi’nde 43 bin lirasın alan 4 şüpheli kaçtı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri S.Ö.’nün başvurusu üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelilerin Sukan A., Serdar P., Hakan G. ve Ali S. olduğunu belirledi. Afyonkarahisar’da yakalanan ve S.Ö.’den aldıkları paralar üzerinde bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016