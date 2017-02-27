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Eskişehir'de Tavukçular Derneği'ne kumar baskını

ESKİŞEHİR'deki Kuş Pazarı ve Tavukçular Derneği binasında tombala oynadıkları belirlenen 49 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 11 bin 123 lira idari para cezası verildi. Aynı derneğe bir hafta önce de yapılan baskında kumar oynayan 33...

Eskişehir'de Tavukçular Derneği'ne kumar baskını
ESKİŞEHİR'deki Kuş Pazarı ve Tavukçular Derneği binasında tombala oynadıkları belirlenen 49 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 11 bin 123 lira idari para cezası verildi. Aynı derneğe bir hafta önce de yapılan baskında kumar oynayan 33 kişi hakkında işlem yapılmıştı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan Eskişehir Kuş Pazarı ve Tavukçular Derneği binasına baskın düzenledi. Polis ekipleri, dernek binasında tombala oynadıklarını belirlediği 49 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kumar oynamak suçundan 227'şer lira olmak üzere toplam 11 bin 123 lira idari para cezası uyguladı. Dernek yetkilisi C.Y. hakkında da 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri, bir hafta önce de aynı derneğe yaptıkları baskında tombala oynayan 33 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 7 bin 491 lira idari para cezası vermişti.

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