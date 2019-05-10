Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR'de, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen M.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanırken, kullandığı araçta 137 bronz sikke ile tarihi objeler ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli M.A. kullandığı aracı Eskişehir-Ankara karayolu 32'nci kilometrede durduruldu. Şüpheli M.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada Roma dönemlerine ait 137 bronz sikke ile bronzdan yapılmış lamba, yüzük, iki küpe ve 7 obje ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.A. ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI