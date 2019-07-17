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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 25 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen...

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 25 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen A.Y, D.K. ve N.l'nın içinde bulunduğu otomobili Sivrihisar- Ankara yolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 25 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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