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Eskişehir'de Süs Tavukları Derneği'ne kumar baskını

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'deki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği binasında tombala oynadıkları belirlenen 33 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 7 bin 491 lira idari para cezası verildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak...

Eskişehir'de Süs Tavukları Derneği'ne kumar baskını

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'deki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği binasında tombala oynadıkları belirlenen 33 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 7 bin 491 lira idari para cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan Eskişehir Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği binasına baskın düzenledi. Polis ekipleri, dernek binasında tombala oynadıklarını belirlediği 33 kişiye. Kabahatler Kanunu'na göre kumar oynamak suçundan 227'şer lira olmak üzere toplam 7 bin 491 lira idari para cezası uyguladı. Dernek başkanı H.Ş., dernek çalışanları E.V. ile C.Y. hakkında da 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
DAHA ÖNCE DE 83 KİŞİYE CEZA VERİLMİŞTİ
Eskişehir'de geçen 12 Şubat'ta da İstiklal Mahallesi'ndeki Eskişehir'in Mazlum İnsanları Derneği'ne polis ekiplerinin yaptığı baskında, tombala oynayan 83 kişiye 18 bin 841 lira idari para cezası verildi, dernek başkanı O.B. hakkında da yasal işlem yapıldı.
 

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