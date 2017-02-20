Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı 5...
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye ile İran arasında kriz
Kurtulmuş: Türkiye'nin ABD'den çok üst düzey yetkililerle görüşmeleri hayra alamet
FETÖ'yü ve adamlarını iae etmesini...
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...

Eskişehir'de Süs Tavukları Derneği'ne kumar baskını (2)

'KUMAR BAŞKA DERNEKTE OYNANDI' Eskişehir Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği yöneticileri, kendi dernek binalarının Zincirlikuyu Mahallesi'nde olduğunu, kumar olayı ile bir ilgilerinin bulunmadığını belirtti. Dernek yöneticileri,...

Eskişehir'de Süs Tavukları Derneği'ne kumar baskını (2)

'KUMAR BAŞKA DERNEKTE OYNANDI'
Eskişehir Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği yöneticileri, kendi dernek binalarının Zincirlikuyu Mahallesi'nde olduğunu, kumar olayı ile bir ilgilerinin bulunmadığını belirtti. Dernek yöneticileri, polisin kumar baskını yaptığı ve H.Ş.'nin başkanı olduğu derneğin isminin 'Eskişehir Kuş Pazarı ve Tavukçular Derneği' olduğunu söyleyerek, "Onların derneği Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde, bizim derneğimiz ise Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunuyor. Derneğimizde kumar oynanmadı ve polis baskını olayı da yaşanmadı. Kumar olayında birileri bizim derneğimizin ismini polislere vermiş olabilir. Ancak bizim kumar olayı ile bir ilgimiz yok" dedi.

--

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.