Eskişehir'de 'sokağa işeme' cinayeti

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de iki grup arasında 'sokağa işeme' gerekçesiyle çıkan kavgada 27 yaşındaki İsmail Pişmiş bıçaklanarak öldürüldü. Olayda 2 kişi de bıçakla yaralandı.

Dün gece Erenköy Mahallesi Aydıntan Sokakta meydana gelen olayda; Barış A. (25), Mustafa Ç.(25) ve İsmail Pişmiş (27) bir yakınlarının düğün davetiyesini dağıttıkları sırada, sıkışan Barış A. park halindeki bir kamyonun arkasına idrarını yapmak istedi. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan 49 yaşındaki Cengiz A. ile oğlu 16 yaşındaki L.A. gençlerle tartışmaya başladı. Gençlerin karşılık vermesi üzerine iddiaya göre evden bıçakla inen Cengiz A. ile oğlu L.A.'nın gençlerle tartışması sokakta da devam etti. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İsmail Pişmiş, Barış A. ve Mustafa Ç. bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Pişmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Baba Cengiz A. ile oğlu L.A. polis tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

