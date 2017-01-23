Eskişehir'de soba can aldı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 57 yaşındaki Arife İnanır, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Olay, Şarkiye Mahallesi Şakirler Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Arife İnanır'ın evine giden oğlu Ersin İnanır, annesini odada hareketsiz yatarken buldu. Ersin İnanır'ın bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Arife İnanır'ın ölmüş olduğunu belirledi.
Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği bildirilen Arife İnanır'ın cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 57 yaşındaki Arife İnanır, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.