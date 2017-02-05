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Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de aralarında husumet nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayan baba- oğul kaçtı. Olay, Yeşiltepe Mahallesi 2'nci Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu...

Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de aralarında husumet nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayan baba- oğul kaçtı.
Olay, Yeşiltepe Mahallesi 2'nci Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Erkan Can ve Emrah Satan arasındaki tartışma çıktı. Tartışmaya Erkan Can'ın oğlu Erhan ile Emrah Satan'ın arkadaşı Tolga Sağdıç da katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Erkan Can tabancayla ateş ederek Emrah Satan'ı karnından, Tolga Sağdıç'ı da bacağından yaraladı.
Erkan Can ile oğlu Erhan Can olay yerinden kaçarken yaralılardan Emrah Satan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Tolga Sağdıç da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçan baba- oğulun yakalanmasına çalışılırken polis olay yerinde yaptığı yaptı. Saldırıda tabancadan çıkan boş kovanlar toplandı. İtfaiyeden yardım isteyen polis biri DSİ'ye ait sulama kanalda buz üzerinde biri su içinde 2 boş kovan da buldu.

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