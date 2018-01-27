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Eskişehir'de sahte içki ve elektronik sigaraya 2 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda 20 şişe sahte rakı ve viski ile 650 elektronik sigara likidi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri,...

Eskişehir'de sahte içki ve elektronik sigaraya 2 gözaltı
ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda 20 şişe sahte rakı ve viski ile 650 elektronik sigara likidi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak içki ve elektronik sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 650 farklı ölçülerde elektronik sigara likidi, şişelere doldurulmuş 15 litre elektronik sigara likidi, 20 şişe değişik ölçülerde ev yapımı sahte rakı ve viski, sahte içki üretiminde kullanılan bakır borulardan oluşan damıtma kiti, aparatı ve kazan, 260 boş plastik elektronik sigara likit şişesi ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 2 şüphelinin KOM Şubesi'nde sorgulamasının devam ettiğini belirtti.

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