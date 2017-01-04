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Eskişehir'de 'Reina katliamcısı' ihbarı polisi ayağa kaldırdı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de cep telefonu satışı yapılan mağazaya giren Irak uyruklu bir gencin, İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina katliamını gerçekleştiren teröriste benzetilmesi...

Eskişehir'de 'Reina katliamcısı' ihbarı polisi ayağa kaldırdı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de cep telefonu satışı yapılan mağazaya giren Irak uyruklu bir gencin, İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina katliamını gerçekleştiren teröriste benzetilmesi polisi alarma geçirdi. Olayla bir ilgisi olmadığı belirlenen Iraklı genç, üzerinden kimlik çıkmaması üzerine polis merkezine götürüldü.
İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir GSM şirketine ait cep telefonu mağazası çalışanı kadın, işyerine gelip telefon hattı satın almak isteyen yabancı uyruklu kişiyi İstanbul Reina katliamı şüphelisine benzetip, '155 Polis İmdat' hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Mağazada güvenlik kamerası olmaması üzerine polisler şüpheli kişiyi cadde ve sokaklarda aramaya başladı.
Basın mensupları da polislerin arama çalışmaları görüntüledi. Bir kişi basın mensuplarına cep telefonu mağazasına giren şüpheli kişiyi tarif ederken, birden karşı kaldırımı göstererek, "Bakın o kişi karşıda yürüyor" dedi. Basın mensuplarının durumu polislere bildirmesinin ardından bu kişi yakalandı.
Polisler Irak uyruklu olan genci cep telefonu mağazasına getirerek burada çalışan kadına teşhis ettirdi. Mağaza çalışanı kadın polislere ihbarda bulunduğu kişinin bu kişi olduğunu söyledi. Polisler, Reina katliamı şüphelisine benzemeyen ve olayla bir ilgisi olmayan Irak uyruklu genci üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle polis merkezine götürdü.

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