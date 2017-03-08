Eskişehir'de polisin sahte para operasyonu

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araç içerisinden gizli yerlere saklanmış 100'lik ve 50'lik 48 sahte banknot ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheliden 17 yaşındaki G.İ.'nin Bandırma Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçtığı belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bozüyük karayolunda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin gizli yerlerine saklanmış olan 41 adet 100 liralık, 7 de 50 liralık sahte banknot ele geçirildi. Polisler araçta bulunan İ.H.T, B.T, E.İ. ve 17 yaşındaki G.İ.'yi gözaltına aldı. G.İ.'nin bir süre önce kaldığı Bandırma Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçtığı için arandığı belirtildi. Yetkililer, 4 şüpheli hakkında piyasaya sahte para sürmek suçundan yasal işlem başlatıldığını belirtti.

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