Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Eskişehir'de polisin sahte para operasyonu

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araç içerisinden gizli yerlere saklanmış 100'lik ve 50'lik 48 sahte banknot ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheliden 17 yaşındaki G.İ.'nin Bandırma...

Eskişehir'de polisin sahte para operasyonu

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir araç içerisinden gizli yerlere saklanmış 100'lik ve 50'lik 48 sahte banknot ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheliden 17 yaşındaki G.İ.'nin Bandırma Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçtığı belirlendi.
Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bozüyük karayolunda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin gizli yerlerine saklanmış olan 41 adet 100 liralık, 7 de 50 liralık sahte banknot ele geçirildi. Polisler araçta bulunan İ.H.T, B.T, E.İ. ve 17 yaşındaki G.İ.'yi gözaltına aldı. G.İ.'nin bir süre önce kaldığı Bandırma Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçtığı için arandığı belirtildi. Yetkililer, 4 şüpheli hakkında piyasaya sahte para sürmek suçundan yasal işlem başlatıldığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.