Eskişehir'de PKK propagandasına 6 gözaltı

ESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında PKK/KCK propagandası yaptıklarını belirledikleri 6 kişiyi, düzenledikleri operasyona yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında PKK/KCK propagandası yaptıklarını belirledikleri 6 kişiyi, düzenledikleri operasyona yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.